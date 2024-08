Gündogan tritt als DFB-Kapitän zurück

Christian Charisius/dpa Bundestrainer Julian Nagelsmann (r.) spricht mit Ilkay Gündogan (Stuttgart, 19.6.2024)

Frankfurt am Main. Der Kapitän der Männerauswahl der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, Ilkay Gündogan, hat am Montag seinen Rückzug erklärt. »Nach einigen Wochen Bedenkzeit bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es an der Zeit ist, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden«, teilte Gündogan auf der Plattform Instagram mit. Er blicke »mit sehr viel Stolz auf 82 Länderspiele für mein Heimatland zurück – eine Zahl, die ich mir so hätte niemals erträumen können, als ich 2011 mein Debüt für die A-Nationalmannschaft gegeben habe«. Gündogan wird weiter als Profi spielen, derzeit für den FC Barcelona.

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss nun einen Nachfolger bestimmen, der die Mannschaft zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 führen soll. Nagelsmann war nach dem Ausscheiden bei der Fußball-Europameisterschaft der Männer im Viertelfinale Anfang Juli gegen die spanische Auswahl noch davon ausgegangen, dass er für den Start in die Nations League im September weiter mit Gündogan planen könne.

Vor diesem hatte bereits Toni Kroos seine Profi-Karriere nach der EM komplett beendet. Auch Thomas Müller hatte sich bereits entschieden, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen. Nagelsmann will den Kader mit Blickrichtung Nations League und Qualifikation für die WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verjüngen und anpassen. (dpa/jW)