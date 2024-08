Am Donnerstag um 13.03 Uhr und um 14.19 Uhr habe Pandaweibchen Meng Meng ihre beiden Babys geboren, teilte der Berliner Zoo mit. Die Jungtiere wiegen laut Zoo 169 Gramm und 136 Gramm und sind circa 14 Zentimeter lang. Sie sind nahezu nackt, taub, blind und rosa, ihre prägnante schwarz-weiße Fellzeichnung bekommen sie erst später. »Ich bin erleichtert, dass die beiden gesund auf die Welt gekommen sind«, sagte Tierarzt und Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem laut Pressemitteilung. Wildtierendokrinologin Jella Wauters von der Abteilung für Reproduktionsbiologie am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung bezog wegen der anstehenden Geburt bereits am 18. August mitsamt ihres mobilen Labors ihr Quartier im Zoo. Sie hat bereits mehrere Geburten bei Großen Pandas begleitet und führte alle vier Stunden Hormonanalysen anhand von Urinproben durch. Zwei Kolleginnen aus der chinesischen Chengdu Panda Base stehen dem Zoo bei der Versorgung der Jungtiere zur Seite. . (dpa/jW)