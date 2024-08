Nestlé wechselt Konzernspitze aus

Paris. Der Aktienkurs des Lebensmittelmultis Nestlé ist in der Schweiz am Freitag zwischenzeitlich um mehr als drei Prozent abgesackt. Nestlé hatte am Donnerstag überraschend einen Wechsel an der Konzernspitze bekannt gegeben. Ab 1. September wird der aktuelle Verantwortliche für Lateinamerika, Laurent Freixe, Mark Schneider nach siebeneinhalb Jahren ablösen. Die Schweizer Großbank UBS führte dies auf »enttäuschende« Kursentwicklungen und »ungewöhnlich viele« Negativschlagzeilen zurück. Freixe erklärte in einer Investorenkonferenz am Freitag, einen Schwerpunkt auf Absatzwachstum und »den Gewinn von Marktanteilen« legen zu wollen. (AFP/jW)