Russland: Haftstrafen für Ausschreitungen

Moskau. Ein Gericht im Süden Russlands hat fünf Menschen zu Haftstrafen von bis zu neun Jahren wegen antiisraelischer Ausschreitungen in der russischen Kaukasusrepublik Dagestan verurteilt, wie der Justizpressedienst der Region Krasnodar am Freitag mitteilte. Am 29. Oktober 2023 hatte es auf dem Flughafen von Machatschkala regelrechte Schlachten mit der Polizei gegeben, als Hunderte Menschen versuchten, wegen des Kriegs in Gaza ein aus Israel angekommenes Flugzeug zu stürmen. (AFP/jW)