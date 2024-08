Ukraine versenkt russische Fähre

Kawkas. Während die Offensive der ukrainischen Armee in der westrussischen Region Kursk weitergeht, meldete Kiew am Freitag auch aus dem Süden Russlands einen militärischen Erfolg. Demnach ist im Hafen von Kawkas in der Region Krasnodar eine mit Treibstofftanks beladene Fähre durch ukrainischen Beschuss in Brand geraten und gesunken. Der Angriff vom Donnerstag wurde von Anwohnern auf Videos festgehalten, in denen große Flammen und riesige schwarze Rauchwolken zu sehen sind. Der Hafen von Kawkas wird für die Versorgung der russischen Truppen in der Ukraine genutzt. Auf der Krim gab es zeitgleich Raketenalarm. (dpa/jW)