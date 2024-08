Nordirak: Zwei Tote durch türkische Drohne

Süleymania: Bei einem türkischen Drohnenangriff im Nordirak sind am Freitag die zwei kurdischen Journalistinnen Gülistan Tara und Hêro Bahadîn getötet und sechs weitere Medienmitarbeiter zum Teil schwer verletzt worden. Ein Fahrzeug der Fernsehproduktionsfirma Çetir Media Company sei auf einer Landstraße östlich der Stadt Süleymania in der Autonomen Region Kurdistan bombardiert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Mezopotamya. Die Generaldirektion für Terrorismusbekämpfung der kurdischen Regionalregierung in Erbil behauptete dagegen, der Angriff habe Guerillakämpfern der Arbeiterpartei Kurdistans PKK gegolten. (jW)