Kartellamt: SAP darf Walkme übernehmen

Bonn/Walldorf. SAP darf das israelische Softwareunternehmen Walk Me nach Ansicht des Bundeskartellamts übernehmen. Der Erwerb sei freigegeben, teilte die Behörde mit Sitz in Bonn mit. Gegen das Vorhaben gebe es keine durchgreifenden wettbewerblichen Bedenken. Europas größte Softwareschmiede mit Sitz in Walldorf hatte Anfang Juni angekündigt, Walk Me übernehmen zu wollen. SAP legt dafür 1,5 Milliarden US-Dollar auf den Tisch – umgerechnet rund 1,38 Milliarden Euro. Das israelische Unternehmen versteht sich als einer der führenden Anbieter für sogenannte Digital-Adoption-Plattformen, kurz DAP. Diese ersetzen in großen Unternehmen zunehmend klassische Schulungen. (dpa/jW)