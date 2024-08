Indien will zu Lösung für Ukraine beitragen

Kiew. Indiens Premierminister Narendra Modi hat bei einem Besuch in Kiew am Freitag seine Bereitschaft betont, in jeglicher Weise zu einem Ende des Kriegs in der Ukraine beizutragen. In einer gemeinsamen Erklärung erinnerten Modi und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij an den Ukraine-Gipfel in der Schweiz im Juni. Russland hatte an ihm nicht teilgenommen, Indien die Abschlusserklärung nicht unterzeichnet. Trotzdem nannten Modi und Selenskij nun dieses Kommuniqué eine Grundlage für Friedensverhandlungen. Betont wurde auch die UN-Charta, die die Unverletzlichkeit von Grenzen zusichert.(dpa/jW)