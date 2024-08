Kämpfe in Gaza trotz Verhandlungen

Gaza. Ungeachtet einer Poliokrise und laufender Bemühungen um eine Waffenruhe gehen die Kämpfe in Gaza unvermindert weiter. Die israelische Armee tötete nach eigenen Angaben in Nahkämpfen seit Donnerstag Dutzende gegnerische Kämpfer, wie dpa am Freitag meldete. Aus Sicherheitskreisen verlautete jedoch, dass es sich bei den meisten Toten um Zivilisten handele. Die Kassam-Brigaden, der militärische Arm der Hamas, teilten ihrerseits mit, sie hätten bei einem Angriff in Rafah mehrere israelische Soldaten getötet und verwundet. Das UN-Nothilfebüro OCHA beklagte die Folgen der wiederkehrenden israelischen Evakuierungsbefehle. In Kairo sollten unterdessen Vermittlungsbemühungen für eine Waffenruhe fortgesetzt werden. Hauptstreitpunkt ist Berichten zufolge das Bestehen Israels darauf, zwei Landstreifen in Gaza dauerhaft zu besetzen. (dpa/jW)