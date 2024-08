Das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg unter der Leitung von Karin Beier ist zum »Theater des Jahres« gewählt worden. Zu diesem Ergebnis kommt die Zeitschrift Theater heute in ihrem Jahrbuch. An der jährlichen Umfrage mit mehreren Kategorien zu den Höhepunkten der Saison beteiligten sich 46 Kritikerinnen und Kritiker. Beier hatte in der Spielzeit 2013/14 die Intendanz des Hauses übernommen. »Sie überrollte Hamburg mit Kunst«, schrieb die Zeitschrift dazu. Im Spielplan 2023/24 komme das Haus inhaltlich zu sich selbst. »Hier schließt sich ein Kreis, thematisch, dramaturgisch.« (dpa/jW)