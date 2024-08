Lindner will Finanzsektor fördern

Berlin. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will den Finanzsektor mit Gesetzesänderungen unterstützen. Die Branche reagierte am Donnerstag positiv auf das Vorhaben. Dem Staat könnten im Falle der Umsetzung 225 Millionen Euro Steuereinnahmen pro Jahr entgehen. Laut dem Reuters vorliegenden Entwurf sollen Finanzierungsoptionen für Startups vor allem durch Steuerentlastungen verbessert werden. Für Investments in Risikokapital sollen die Rahmenbedingungen verbessert werden. Investmentfonds dürften künftig unbegrenzt Geld in gewerbliche Risikokapitalfonds stecken. (Reuters/jW)