Paris. Frankreich will die Paralympischen Spiele mit einem großen Sicherheitsaufgebot schützen. Etwa 25.000 Ordnungskräfte sollen im Einsatz sein, sagte der geschäftsführende französische Innenminister Gérald Darmanin. Auch Sondereinheiten und rund 10.000 Kräfte von privaten Sicherheitsfirmen würden die Spiele absichern. Die Paralympischen Spiele beginnen am 28. August und gehen bis zum 8. September. Besonderes Augenmerk in puncto Sicherheit wird auf die Eröffnungsfeier gelegt, die im Zentrum von Paris an der Place de la Concorde abgehalten wird. (dpa/jW)