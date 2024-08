Cincinnati. Nach seinem Halbfinalerfolg über Alexander Zverev hat sich der ATP-Weltranglistenerste Jannik Sinner am Montag (Ortszeit) auch den Turniersieg beim Masters 1000 in Cincinnati geholt. Der Italiener siegte im Finale gegen den Amerikaner Frances Tiafoe mit 7:6 (7:4), 6:2. Damit legte Sinner mit seinem fünften Turniersieg in diesem Jahr eine gelungene Generalprobe für die am Montag beginnenden US Open hin. Die Damenkonkurrenz (ein WTA 1000) gewann ebenfalls am Montag die Weltranglistendritte Aryna Sabalenka im Finale gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula 6:3, 7:5. Für die Belarussin, die im Halbfinale die polnische Weltranglistenerste Iga Świątek aus dem Wettbewerb geworfen hatte, bedeutete der Erfolg den 15. Titelgewinn ihrer Laufbahn. (dpa/jW)