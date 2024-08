Pannenserie bei Boeing geht weiter

Seattle. Bei US-Flugzeugbauer Boeing nimmt die Pannenserie kein Ende. Bei Testflügen des ursprünglich für 2020 angekündigten Langstreckenjets 777 X kam es zu einer Unterbrechung der Verbindung zwischen Triebwerk und Flügeln, wie auf der Branchen-Website The Air Current am Dienstag mitgeteilt wurde. Zudem seien Risse an einem Bauteil festgestellt worden. Unabhängig davon ordnete die US-Luftfahrtbehörde FAA am Dienstag Inspektionen von Hunderten Flugzeugen des Typs 787 »Dreamliner« an, nachdem sich in einer Maschine ein Pilotensitz ungesteuert bewegt hatte. (dpa/jW)