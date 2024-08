Er ist wieder dicker geworden: Der neue Duden wurde um 3.000 Wörter erweitert, darunter »Balkonkraftwerk«, »Deutschlandticket«, »ChatGPT«, »Granola«, »Klimakleber« oder auch »Ukrainekrieg«. »Der Duden ist Spiegel seiner Zeit. Diese Wörter sagen etwas darüber aus, was in den letzten drei bis vier Jahren passiert ist«, sagte Chefredakteurin Kathrin Kunkel-Razum der dpa. Am Dienstag (20.8.) erscheint nach vier Jahren Pause die 29. Auflage des bekanntesten Nachschlagewerks der deutschen Rechtschreibung. Mit 151.000 Stichwörtern ist die gedruckte Ausgabe demnach so umfangreich wie noch nie. Die größten Sprachveränderungen der vergangenen Jahre lassen sich laut Kunkel-Razum zugespitzt auf drei Bereiche reduzieren: Krise, Krieg und Kochen. (dpa/jW)