Couche-Tard will »7 Eleven« übernehmen

Tokio. Der kanadische Handelskonzern Alimentation Couche-Tard (ACT) will den Betreiber der »7 Eleven«-Ladengeschäfte übernehmen. Wie die japanische Handelskette Seven & I Holdings am Montag mitteilte, wird eine entsprechende Offerte geprüft. Seven & I wird an der Börse mit etwa 38 Milliarden US-Dollar bewertet. ACT kommt mit seinem Netz von Verbrauchermärkten und Tankstellen auf einen Börsenwert von rund 58 Milliarden US-Dollar. Zuletzt hatten ACT 2023 einige europäische Tankstellen von Total Energies für 3,3 Milliarden US-Dollar erworben. 2021 lehnte die französische Regierung eine Übernahme des Handelsriesen Carrefour mit Verweis auf Lebensmittelsicherheit ab. (Reuters/jW)