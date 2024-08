UNICEF warnt vor Ernährungskrise

New York. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF hat am Montag vor einer sich verschärfenden Ernährungskrise in Nahost und Nordafrika gewarnt. »Mindestens 77 Millionen Kinder – oder eins von drei – im Nahen Osten und in Nordafrika haben eine Form von Mangelernährung«, erklärte die Organisation. Schuld an der Ernährungskrise sei »schlechter Zugang zu nahrhaften Lebensmitteln, sauberem Wasser, medizinischer Versorgung und anderen wichtigen Dienstleistungen sowie die Verbreitung billiger, ungesunder, salz-, zucker- und fetthaltiger Lebensmittel«. Dies geschehe vor dem Hintergrund »anhaltender Konflikte, politischer Instabilität, klimatischer Schocks und steigender Lebensmittelpreise«. (AFP/jW)