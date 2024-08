Marco Bello/REUTERS Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump bei den US-Vorwahlen in Florida (14.8.2024)

New Yok. Donald Trump bittet den Richter in seinem New Yorker Schweigegeld-Strafverfahren, seine Verurteilung bis nach den Präsidentschaftswahlen im November zu verschieben. In einem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben schlug ein Anwalt des ehemaligen Präsidenten und derzeitigen republikanischen Kandidaten vor, dass eine Verurteilung Trumps wie geplant am 18. September – etwa sieben Wochen vor dem Wahltag – auf eine Wahlbeeinflussung hinauslaufen würde.

Trump wurde im Mai verurteilt, weil er die Unterlagen seines Unternehmens gefälscht hatte, um einen Deal aus dem Jahr 2016 zu verschleiern, bei dem er die Pornodarstellerin Stormy Daniels bezahlte, damit sie über ihre angebliche sexuelle Begegnung mit ihm im Jahr 2006 schweigt. Die Staatsanwaltschaft wertete die Zahlung als Teil der Bemühungen Trumps, die Wähler davon abzuhalten, während seines ersten Wahlkampfs anzügliche Geschichten über ihn zu hören.

Die Fälschung von Geschäftsunterlagen wird mit bis zu vier Jahren hinter Gittern bestraft. Weitere mögliche Strafen sind Bewährung, eine Geldstrafe oder eine bedingte Entlassung, bei der Trump sich aus Schwierigkeiten heraushalten muss, um weitere Strafen zu vermeiden. Trump ist der erste Expräsident, der wegen einer Straftat verurteilt wurde. (AFP/jW)