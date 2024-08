Russland verlängert Exportverbot für Erdöl

AP/dpa Öltanker im Hafen von Noworossijsk

Moskau. Russland verlängert das geltende Exportverbot für Erdöl. Die Maßnahme diene der Stabilisierung der zuletzt stark gestiegenen Spritpreise, erklärte die Regierung am Mittwoch in Moskau. Das Verbot soll demnach bis zum Ende des Jahres gelten. Es werde angesichts »anhaltender saisonaler Nachfrage und geplanter Reparaturen in Ölraffinerien« verlängert, hieß es. In den vergangenen Monaten hatte die ukrainische Armee wiederholt russische Raffinerien und Öllager mit Drohnen angegriffen. Das Exportverbot war im Januar verhängt, dann aber von Mitte Mai bis Ende Juli mit Verweis auf »die Sättigung des heimischen Marktes« ausgesetzt worden. Im vergangenen Jahr produzierte Russland nach offiziellen Angaben 43,9 Millionen Tonnen Erdöl. (AFP/jW)