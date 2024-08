USA: Inflationsrate die niedrigste seit März 2021

Patrick Semansky/AP/dpa

Washington. In den USA stiegen die Verbraucherpreise im vergangenen Monat nur noch um 2,9 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Diese Inflationsrate ist die niedrigste seit März 2021. Die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel fiel von 3,3 Prozent im Juni auf 3,2 Prozent im Juli. Die Kernverbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vormonat noch um 0,2 Prozent. US-Präsident Joseph Biden sprach von wichtigen Fortschritten. »Die Inflation ist unter drei Prozent gefallen,und die Kerninflation ist auf den niedrigsten Stand seit April 2021 gesunken«, erklärte Biden in einer schriftlichen Stellungnahme. Er betonte: »Wir müssen noch mehr tun, um die Kosten für hart arbeitende Amerikaner zu senken, aber wir machen echte Fortschritte.« Die Fed steuert auf eine Lockerung ihrer Geldpolitik zu. An den Finanzmärkten gilt eine Zinssenkung im September als ausgemacht. Der Leitzins befindet sich mit 5,25 bis 5,5 Prozent auf dem höchsten Stand seit 23 Jahren und wurde von der Fed seit Juli 2023 nicht mehr angetastet. (dpa/AFP/jW)