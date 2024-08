Türkei: Mutmaßlicher Neonazi verletzt fünf Menschen

Turkish Interior Minister via X

Eskişehir. Ein 18jähriger ist in der zentralanatolischen Stadt Eskişehir verhaftet worden, nachdem er am Montag abend in dem Garten einer Moschee fünf Menschen mit einem Jagdmesser angegriffen und zum Teil schwer verletzt hat. Der Angreifer soll ein Nazi-T-Shirt und militärische Schutzkleidung mit dem faschistischen Symbol der »Schwarzen Sonne« getragen haben. Außerdem soll er eine Axt bei sich geführt haben, die er aber nicht benutzte. Auf einem Video, dass er während der Tat filmte, ist mit Soldatenhelm und Totenkopfmaske bekleidet zu sehen. Nach Medienberichten soll er in den sozialen Medien ein kurzes »Manifest« veröffentlicht haben, in dem er faschistische Massenmörder wie Anders Breivik, der 2011 in Norwegen 70 linke Jugendliche erschossen hatte, und Brenton Tarrant, der 2019 in Neuseeland 51 Muslime getötet hatte, glorifizierte und seinen Hass auf syrische Geflüchtete und Angehörige der LGBT-Community äußerte. (jW)