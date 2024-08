Ukraine: »Kontrollieren etwa 1.000 Quadratkilometer in Russland«

Viacheslav Ratynskyi/Reuters Ukrainische Jeeps in der ukrainischen Grenzregion Sumy (12.8.2024)

Kiew. Die Ukraine kontrolliert nach eigener Darstellung vom Montag abend durch ihren mehrtägigen Vorstoß 1.000 Quadratkilometer des russischen Staatsgebiets. Präsident Wolodimir Selenskij veröffentlichte am Montag auf Telegram ein Video eines entsprechenden Berichts von Armeechef Olexander Sirskij zur Offensive in der Oblast Kursk. Deren Gouverneur, Alexej Smirnow, hatte zuvor erklärt, die Ukraine sei zwölf Kilometer vorgerückt und habe 28 Ortschaften unter ihre Kontrolle gebracht. Kursk liegt nordöstlich der Ukraine. Die ukrainischen Truppen hatten am 6. August überraschend die Grenze überquert.

Am Montag abend gab das russische Verteidigungsministerium bekannt, die Ortschaft Lyssytschne im Osten der Ukraine eingenommen zu haben. Lyssytschne liegt in der Region Donezk. (Reuters/jW)