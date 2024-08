USA drohen Iran erneut

Tradale Bryant/U.S. Naval Forces Central Command/Reuters US-U-Boot Georgia im Persischen Golf (23.12.2020)

Washington D. C. Die USA haben die Führung in Teheran vor »ernsten Konsequenzen« gewarnt, sollte der Iran Russland im Ukraine-Krieg mit der Lieferung von Raketen unterstützen. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, äußerte sich am Montag zu Berichten, wonach der Iran angeblich »die Lieferung Hunderter ballistischer Raketen an Russland« plane. Washington sei in diesem Fall zu einer »schnellen und harten Reaktion bereit«, sagte Patel.

Die Lieferung Hunderter Raketen an Russland »würde aus unserer Sicht eine dramatische Eskalation der iranischen Unterstützung für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bedeuten«, fügte der Ministeriumssprecher hinzu. (AFP/jW)