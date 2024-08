UNO: Mindestens 345 Hinrichtungen im Iran seit Beginn des Jahres

Raquel Cunha/Reuters Hält nicht viel von der Bestrafungspraxis im Iran. Demonstrantin in Mexiko-Stadt, Dezember 2022

Genf. Im Iran sind nach UN-Angaben allein in diesem Jahr mindestens 345 Menschen hingerichtet worden, darunter 15 Frauen. Allein im Juli habe es 38 Hinrichtungen gegeben, erklärte das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte (OHCHR) am Freitag in Genf. Die OHCHR-Sprecherin Liz Throssell sagte, es handele sich um eine alarmierend hohe Zahl von Hinrichtungen binnen sehr kurzer Zeit.

Nach Angaben der UNO wurden bei der Hälfte der Hinrichtungen seit Anfang 2024 Drogendelikte als Grund für die Verhängung der Todesstrafe angegeben. Die Verhängung dieser Strafe »für Straftaten, die keine vorsätzliche Tötung beinhalten, ist mit den internationalen Menschenrechtsnormen und -standards unvereinbar«, sagte die Sprecherin.

Mehrere Hinrichtungen seien vollstreckt worden, ohne dass die Familie oder Anwälte der Betroffenen informiert worden seien. Angehörige von Minderheiten wie Kurden und Belutschen seien unverhältnismäßig stark von den Hinrichtungen betroffen.

Am Mittwoch hatte die Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) mit Sitz in Norwegen 29 Hinrichtungen an einem einzigen Tag gemeldet. 26 Männer seien im Gefängnis Gheselhesar in Karadsch außerhalb von Teheran gehängt worden, drei weitere wurden im städtischen Gefängnis von Karadsch exekutiert. Menschenrechtsgruppen zufolge werden nur in China noch mehr Menschen hingerichtet als im Iran. (AFP/jW)