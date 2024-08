Frankfurt am Main. Der zweimalige Hawaiisieger Patrick Lange hat einen Erfolg bei der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt am Main erneut verpasst. Der 37 Jahre alte Triathlonstar aus Bad Wildungen quälte sich vor allem zu Beginn der Laufstrecke am Main. Frustriert legte sich Lange sogar mit einem Zuschauer an, der ihn beleidigt haben soll. Nach einer Aufholjagd rannte er am Ende aber noch als Achter über den roten Teppich am Römerberg. Das Langdistanzrennen gewann der Norweger Kristian Blummenfelt, obwohl er sich beim abschließenden Marathon übergeben musste, souverän in 7:27:21 Stunden. (dpa/jW)