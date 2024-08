Lissabon. Beim Auftakt der Vuelta a España hat Radprofi Brandon McNulty die erste Etappe gewonnen. Auf der zwölf Kilometer langen Strecke des Einzelzeitfahrens war der US-Amerikaner (UAE Team Emirates) mit 12:35 Minuten der Schnellste. Die Spanien-Rundfahrt startete in diesem Jahr in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Es ist das fünfte Mal, dass das Rennen außerhalb Spaniens beginnt. Einer der Favoriten ist Primož Roglič vom deutschen Rennstall Red Bull-Bora-Hansgrohe. Der Slowene musste in diesem Jahr bei der Tour de France nach einem Sturz aussteigen. Bei der ersten Vuelta-Etappe wurde er Achter. Der US-amerikanische Titelverteidiger Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) landete mit 53 Sekunden Rückstand auf Platz 62. Nicht im Klassement sind die Topfahrer Tadej Pogačar und Jonas Vingegaard sowie Doppelolympiasieger Remco Evenepoel. (dpa/jW)