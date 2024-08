Belarus: Truppen an Grenze verlegt

Minsk. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat größere Truppenverbände an die Grenze seines Landes zur Ukraine verlegen lassen, berichtete dpa am Sonntag. Als Grund dafür nannte er demnach starke Truppenansammlungen auf ukrainischer Seite. Die Ukraine habe bis zu 120.000 Soldaten stationiert, sagte er in einem Interview des russischen Fernsehkanals Rossija, aus dem die staatliche Agentur Belta zitierte. Lukaschenko sah den Truppenaufmarsch der Ukraine als Reaktion Kiews auf zusätzliche russische Truppen, die Moskau für die Parade zum Tag der Unabhängigkeit am 3. Juli in Minsk nach Belarus verlegt hatte. (dpa/jW)