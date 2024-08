Gaza: Viele Tote nach israelischen Angriffen

Gaza-Stadt. Bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge am Sonntag 19 Menschen ums Leben gekommen. Darunter sollen auch eine Mutter und ihre sechs Kinder gewesen sein, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Ebenfalls am Sonntag sollte US-Außenminister Antony Blinken in Israel eintreffen, um mit der israelischen Führung über eine Waffenruhe zu beraten. Erst am Freitag war eine Verhandlungsrunde in Katar zu Ende gegangen, an der weder die Hamas noch Israel direkt beteiligt waren. Am Sonntag protestierten in ganz Israel Zehntausende für ein Abkommen. Siehe Seite 7(Reuters/dpa/jW)