China: Juli mit starker Industrieproduktion

Beijing. In China ist die Industrieproduktion erneut gewachsen. Wie die nationale Statistikbehörde am Donnerstag mitteilte, nahm sie im Juli um 5,1 Prozent im Vorjahresvergleich zu. Der Einzelhandelsumsatz war im Juli um 2,7 Prozent im Vergleichszeitraum gewachsen. Die offizielle Arbeitslosenquote war den Angaben zufolge auf 5,2 Prozent gestiegen, nach fünf Prozent im Juni. Die Zahlen der Behörde sind hierbei allerdings auf die Entwicklung in den Städten beschränkt. Die Arbeitslosenquote für junge Menschen von 16 bis 24 Jahren gab die Nachrichtenagentur AFP mit 13,2 Prozent für Juni an. Der Staatsrat hatte kürzlich 20 Maßnahmen zur Stärkung des Konsums beschlossen. (AFP/jW)