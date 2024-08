Telekom: Millionenstrafe in den USA

Washington. Die US-Mobilfunktochter der Telekom, T-Mobile US, muss wegen Verstößen gegen Datenschutzrichtlinien eine Strafe von 60 Millionen US-Dollar (knapp 55 Millionen Euro) zahlen. T-Mobile US ließ zwischen August 2020 und Juni 2021 in einigen Fällen unerlaubten Zugang zu sensiblen Daten zu, erklärte die Aufsichtsbehörde für ausländische Investitionen, CFIUS. Die Telekom-Tochter sprach von »einer geringen Zahl« von Anfragen von Ermittlungsbehörden. Die Informationen seien nur innerhalb der US-Sicherheitsbehörden zugänglich gewesen, es habe keinen Einbruch in die IT-Systeme gegeben. (dpa/jW)