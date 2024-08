China kontrolliert Export von Antimon

Beijing. China verhängt zum 15. September Exportkontrollen für das Metall Antimon, das auch in der Rüstung verwendet wird, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Die Regierung lehne es ab, wenn ein Land oder eine Region beschränkte Güter verwende, die Chinas Souveränität, Sicherheit oder Entwicklungsinteressen schadeten, erklärte ein Sprecher des Ministeriums. Das silberweiße Metall, das in Autobatterien, aber auch beim Bau von Atomwaffen und Nachtsichtgeräten eingesetzt wird, ist in den USA als für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit wichtiges Mineral gelistet. (dpa/jW)