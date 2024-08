Lindner will Steuerfreiheit für Aktiengewinne

Berlin. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner schlägt vor, auf Gewinne aus Aktiengeschäften unter bestimmten Voraussetzungen keine Steuern mehr zu erheben. »Ich will eine Spekulationsfrist bei Wertpapiergeschäften«, sagte der Bundesfinanzminister den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Donnerstag. »So wie die Immobilie nach zehn Jahren steuerfrei veräußert werden kann, so wünsche ich mir das nach einem Zeitraum von zum Beispiel zwei bis drei Jahren auch bei Wertpapieren.« Die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland, Michaela Engelmeier, bezeichnete dies gegenüber den Zeitungen als »liberale Klientelpolitik in Reinkultur«. Engelmeier verwies darauf, dass mehr als die Hälfte der Deutschen »am Monatsende keinen Euro zum Sparen« übrig habe. Für diese Menschen sei Lindners Idee »ein Schlag ins Gesicht«. (AFP/jW)