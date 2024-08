Köln. Sportdirektor Patrick Moster vom Bund Deutscher Radfahrer hat sich nach den olympischen Wettbewerben in Paris der teils deutlichen Kritik mehrerer Verbände und zahlreicher Aktiven am System der Spitzensportförderung in Deutschland angeschlossen. Wenn sich die Rahmenbedingungen nicht verbesserten, würde man allgemein damit rechnen müssen, sich künftig im Mittelmaß wiederzufinden, wird Moster im BDR-Pressedienst zitiert. Der frühere Bundestrainer beschrieb den Istzustand nicht zuletzt für seine eigene Sportart bereits als alarmierend. Man könne mit anderen Nationen schon jetzt nicht mehr mithalten, weil u. a. die Fördergelder zu niedrig seien, sagte Moster weiter. (sid/jW)