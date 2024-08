Berlin. Der Spanier Álex Mumbrú soll neuer Basketballbundestrainer werden. Dies berichteten Bild und Hamburger Abendblatt am Mittwoch unter Berufung auf gemeinsame Recherchen. Noch seien jedoch letzte Details zu klären. Der 45jährige würde den Weltmeistercoach Gordon Herbert beerben, der zum deutschen Meister Bayern München wechselt. Offiziell wird der neue Bundestrainer am Donnerstag mittag in Berlin vorgestellt. Mumbrú war als Spieler mit Spanien Welt- und Europameister geworden und arbeitete zuletzt als Coach des Euro-League-Vereins Valencia Basket. (sid/jW)