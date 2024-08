»Traditionserlass« doch ohne Wehrmacht

Berlin. Das Verteidigungsministerium hat eine Ergänzung zum sogenannten Traditionserlass der Bundeswehr zurückgenommen. Ein Sprecher räumte am Mittwoch in Berlin ein, dass die im Juli vorgelegte Erweiterung Zweifel an der Distanz der Bundeswehr zur faschistischen Wehrmacht habe aufkommen lassen. »Das bedauern wir sehr«, sagte der Sprecher. Die Ergänzungen seien nun »in Gänze außer Kraft gesetzt«. In den »ergänzenden Hinweisen« schrieb das Ministerium damals, dass sich ein Großteil der Gründergeneration der Bundeswehr aus ehemaligen Wehrmachtsoldaten rekrutiert habe, von denen sich einige durch exzellente militärische Leistungen hervorgetan hätten. (AFP/jW)