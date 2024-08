USA: Milliardenschweres Rüstungspaket für Israel

Washington. Die USA haben den Verkauf von Kampfjets und anderer militärischer Ausrüstung im Wert von 20 Milliarden US-Dollar an Israel genehmigt. Wie das Pentagon am Dienstag (Ortszeit) erklärte, würden die Lieferungen jedoch erst in einigen Jahren beginnen.

US-Außenminister Antony Blinken genehmigte den Verkauf von F-15-Kampfflugzeugen und Ausrüstung im Wert von fast 19 Milliarden Dollar sowie von Panzermunition, explosiven Mörserkartuschen und Armeefahrzeugen. Es sei »für die nationalen Interessen der USA von entscheidender Bedeutung, Israel bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung einer starken und einsatzbereiten Selbstverteidigungsfähigkeit zu unterstützen«, so das Pentagon. Israels größter Verbündeter und Waffenlieferant hat seit Beginn des Gazakrieges mehr als 10.000 hochgradig zerstörerische 2.000-Pfund-Bomben und Tausende von »Hellfire«-Raketen geschickt. (Reuters/jW)