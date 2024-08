Frankfurt am Main. Die Stiftung Deutsche Sporthilfe honoriert die Leistungen deutscher Spitzenathleten bei den Olympischen Spielen in Paris insgesamt mit einem niedrigen einstelligen Millionenbetrag. Insgesamt werden an die Sportler, die auf den Plätzen eins bis acht gelandet sind, über 1,6 Millionen Euro ausgeschüttet. Die Auszahlungen sind von 20.000 Euro für die Goldmedaille bis zu 1.500 Euro für den achten Platz gestaffelt.

»Die deutschen Athleten haben bei den Olympischen Spielen mit herausragenden Leistungen und großem Sportsgeist begeistert und Fans vor Ort und in Deutschland mitgerissen«, sagte Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Sporthilfe. Die Prämien, die von der Sporthilfe privat und ohne öffentliche Mittel erwirtschaftet sind, werden über die kommenden zwölf Monate ausgezahlt. (AFP/jW)