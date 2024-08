Barthi Enterprises steigt beim Konzern BT ein

London. Die indische Konzern Bharti Enterprises wird knapp ein Viertel der Anteile am britischen Telekomkonzern BT (British Telecommunications) übernehmen. Wie das Unternehmen des indischen Milliardärs Sunil Bharti Mittal am Montag erklärte, stamme das Aktienpaket vom Kabelnetzbetreiber Altice, der Verpflichtungen in Höhe von umgerechnet 55 Milliarden Euro abbauen muss. Bharti Mittal zufolge handelt es sich um ein langfristiges Telekommunikationsinvestment. BT befindet sich aktuell auf einem Kürzungskurs und soll sich verstärkt aus internationalen Bereichen auf den britischen Markt zurückziehen. (Reuters/jW)