Mali: Senegals Premier zu Besuch

Bamako. Senegals neuer Premierminister Ousmane Sonko ist am Montag zum Antrittsbesuch in Mali erwartet worden, wie AES Info mitteilte. Der Besuch fällt in eine Zeit großer Spannungen. Vergangene Woche hatte Malis Armee eine Luftoffensive gegen separatistische und dschihadistische Verbände bei Tinzaouatèn im Norden des Landes begonnen. Ende Juli hatten diese den malischen Streitkräften und russischen »Wagner«-Truppen eine empfindliche Niederlage zugefügt. Senegal unterstützt Mali bei seinen Protesten gegen die Ukraine, deren Geheimdienst verlauten ließ, dass er die Aufständischen unterstützt habe. (jW)