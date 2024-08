Großauftrag für Meyer-Werft unterzeichnet

Papenburg. Die angeschlagene Meyer-Werft hat einen neuen Großauftrag erhalten. Wie ihre Pressestelle am Montag mitteilte, wurde in der vergangenen Woche eine Vereinbarung zum Bau von vier Kreuzfahrtschiffen für die Kreuzschiffahrtflotte der Walt Disney Company, »Disney Cruise Line«, unterzeichnet. Es handle sich um den größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte. Geplant sei, die vier Ozeanriesen im Zeitraum 2027–2031 auszuliefern. Das Auftragsvolumen umfasse zusammen mit den schwimmenden Disney-Hotels nun mehr als 11 Milliarden Euro. Zuletzt warf eine »Finanzierungslücke« von 2,7 Milliarden Euro Fragen zu Stellenabbau und Staatsbeteiligung auf. (jW)