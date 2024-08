RWE startet Pilotprojekt für »grünen« Wasserstoff

Lingen. Energiekonzern RWE hat auf dem Gelände des Gaskraftwerks Emsland eine erste Anlage zur Herstellung von »grünem« Wasserstoff in Betrieb genommen. Bei der Eröffnung waren am Montag unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) anwesend. Die Anlage in Lingen im Emsland verfügt nach Konzernangaben über eine Leistung von 14 Megawatt und kann mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen pro Stunde bis zu 270 Kilogramm »grün« genannten Wasserstoff erzeugen. Das Land Niedersachsen fördert das Projekt mit acht Millionen Euro. (AFP/jW)