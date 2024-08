Philippinen beschuldigen China

Manila. Manila will offiziell Protest einlegen, nachdem die chinesische Luftwaffe nach Angaben der philippinischen Streitkräfte gefährliche Manöver über dem Scarborough-Riff abgehalten haben soll, berichtete dpa am Montag. Dem Militär zufolge sollen chinesische Flugzeuge in der vergangenen Woche mehrere Leuchtraketen nahe einer Transportmaschine der philippinischen Luftwaffe eingesetzt haben. Das chinesische Militär teilte mit, dass das philippinische Flugzeug »trotz wiederholter Warnungen« unerlaubt in den Luftraum über dem Riff eingedrungen sei, worauf man es aus diesem vertrieben habe. (dpa/jW)