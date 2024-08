Deutsche Panzer für Prag

Düsseldorf. Die Bundesregierung hat den Rüstungskonzern Rheinmetall beauftragt, der tschechischen Armee 14 »Leopard«-Kampfpanzer sowie einen Bergepanzer zu liefern, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Dafür gibt Tschechien militärische Ausrüstung an die Ukraine. Einen solchen »Ringtausch« gab es bereits im Oktober 2022, bei dem Prag deutsche Panzer für die Abgabe von eigenem Material aus sowjetischer Produktion an die Ukraine erhielt. Ende Juli sei eine entsprechende Vereinbarung zwi­schen Vertretern beider Länder und Rheinmetall in Prag unterzeichnet worden. Die tschechische Verteidigungsministerin erklärte damals, ihr Land ersetze dadurch »obsolete Sowjetausrüstung mit neuem, modernem Gerät«. Der Auftragswert des neuen Geschäfts liegt laut Rheinmetall im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. (AFP/Reuters/jW)