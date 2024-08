USA verlegen Tarnkappenbomber in den Nahen Osten

kyodo/dpa F-22-Kampfjet auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Kadena auf der südjapanischen Inselpräfektur Okinawa (23. Mai 2024)

Washington. Angesichts der Spannungen zwischen dem Iran und Israel haben die USA Tarnkappenbomber des Typs F-22 in den Nahen Osten verlegt. Das für die Region zuständige Zentralkommando der US-Streitkräfte (Centcom) teilte am Donnerstag in einer Onlinebotschaft mit, mit der Stationierung dieser Jagdflugzeuge solle »die Möglichkeit einer regionalen Eskalation durch den Iran oder seine Stellvertreter abgeschwächt« werden.

Centcom machte keine Angaben dazu, wohin die F-22-Maschinen verlegt wurden und um wieviele Flugzeuge es sich handelt. Tarnkappenbomber sind Kampfflugzeuge, die vom feindlichen Radar nur schwer zu erkennen sind. (AFP/jW)