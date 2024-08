Sohn norwegischer Kronprinzessin soll Frau angegriffen haben

Lise Aserud/NTB/AP Marius Borg Hoiby und seine Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen im Juni 2022

Oslo. Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit soll eine Frau tätlich angegriffen haben. Die norwegische Polizei teilte am Mittwoch in Oslo mit, gegen Marius Borg Hoiby werde wegen »Zufügung von körperlichem Schmerz und Schaden« ermittelt. Die Polizei sei am frühen Sonntag morgen wegen einer nächtlichen Auseinandersetzung in einem Apartment in der Hauptstadt alarmiert worden. Der adelige Hoiby sei dabei festgenommen und am nächsten Tag wieder entlassen worden. Es gebe eine »Beziehung zwischen dem Beschuldigten und dem Opfer«, teilte die Polizei mit - ohne jedoch nähere Angaben zu machen. »Wenn die Polizei auf diese Art involviert ist, handelt es sich um eine ernste Angelegenheit«, sagte Kronprinz Haakon, der sich wegen der Olympischen Spiele derzeit in Paris aufhält, dem norwegischen Sender TV2. Gleichzeitig wäre es aber »aktuell nicht richtig für mich, Stellung zu nehmen«. (AFP/jW)