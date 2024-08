Türkei schließt sich Völkermord-Anklage gegen Israel an

Peter Dejong/AP/dpa Die Türkei hat sich der Klage vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag angeschlossen

Den Haag. Die Türkei hat sich am Mittwoch der Anklage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) mit dem Vorwurf des Genozids im Gazastreifen angeschlossen. Wie der türkische Fernsehsender TRT berichtete, reichte eine Delegation türkischer Parlamentarier und der türkische Botschafter in den Niederlanden in Den Haag eine »Interventionserklärung« bei dem höchsten UN-Gericht ein.

»Israel tötet, ermutigt durch die Straffreiheit für seine Verbrechen, jeden Tag mehr und mehr unschuldige Palästinenser«, erklärte der türkische Außenminister Hakan Fidan im Onlinedienst X. »Unsere Entscheidung zu intervenieren spiegelt die Wichtigkeit wider, die unser Land einer Lösung der Palästinafrage (...) beimisst«, so Fidan. Die internationale Dem Genozid müsse ein Ende bereitet und der »nötige Druck auf Israel und seine Unterstützer« ausgeübt werden. Die Türkei werde dafür alle nötigen Anstrengungen unternehmen. (AFP/jW)