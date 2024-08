Füllkrug wechselt von Dortmund in die »beste Liga der Welt«

Tom Weller/dpa

Dortmund. Niclas Füllkrug wurde bei seinem neuen Club mit der berühmten Ansage aus der Londoner U-Bahn empfangen – mit einer kleinen Änderung. »Mind the Lücke« statt »Mind the gap«, schrieb die Medienabteilung von West Ham United am Montag nachmittag zur Bestätigung des Transfers in den sozialen Medien. »Achten Sie auf die Lücke.« Der deutsche Fußballnationalspieler mit ebendiesem Spitzennamen wechselt nach nur einem Jahr bei Borussia Dortmund nach England in die laut seiner Aussage »beste Liga der Welt«.

Er freue sich sehr und könne es kaum erwarten, »mit meinen neuen Mannschaftskameraden auf dem Platz zu stehen«, sagte der Stürmer laut Vereinsmitteilung. Der 31jährige unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2028, beim BVB war er nur bis 2026 gebunden gewesen. »Für mich ist es der richtige Zeitpunkt, nach England zu wechseln und für einen großen Club wie West Ham zu spielen«, sagte Füllkrug.

Zur Ablösesumme machten beide Clubs keine Angaben, Medienberichten soll sie bei etwa 30 Millionen Euro liegen. Den Technischen Direktor seines neuen Clubs, Tim Steidten, kennt Füllkrug noch aus gemeinsamen Zeiten bei Werder Bremen. (dpa/jW)