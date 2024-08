Afghanistan: Geflüchtete kehren zurück

Kabul. In den vergangenen zwölf Monaten sind insgesamt 1.779.603 afghanische Flüchtlinge aus Pakistan, dem Iran und anderen Ländern in ihre Heimat zurückgekehrt. Das berichtete das Ministerium für Flüchtlinge und Repatriierung in Kabul am Sonntag. »Es ist erwähnenswert, dass wir derzeit sieben Millionen Flüchtlinge im Ausland und drei Millionen Vertriebene innerhalb Afghanistans haben«, sagte laut Agentur Xinhua der stellvertretende Leiter des Ministeriums, Mawlavi Abdul Rahman Rashid. (Xinhua/jW)