Mali: Botschafterin Schwedens muss gehen

Bamako. Die malischen Behörden haben der schwedischen Botschafterin am Freitag 72 Stunden Zeit gegeben, das Land zu verlassen. Das berichtete die Infoseite Afrik.com am Sonnabend. Zuvor hatte Schwedens Entwicklungsminister Johan Forssell am Mittwoch auf X die laut Bamako »feindselige Erklärung« abgegeben, wonach Mali »nicht den illegalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine unterstützen und gleichzeitig jedes Jahr mehrere hundert Millionen Kronen Entwicklungsgelder bekommen« könne. Davor wiederum hatte Mali die Beziehungen zur Ukraine abgebrochen, nachdem deren Geheimdienstchef behauptet hatte, Separatisten im Norden des westafrikanischen Landes mit Informationen zu versorgen. (dpa/jW)