Lindner unterstützt Plan für US-Raketen in BRD

Berlin. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat die geplante Stationierung weitreichender US-Raketen in Deutschland verteidigt. »Deutschland befindet sich seit Jahren in der Reichweite von nuklear bestückbaren Raketen Russlands. Deshalb ist es für uns von überragender Bedeutung, dass wir ein Gleichgewicht der Abschreckung herstellen«, sagte der Bundesfinanzminister den Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Wochenende. Geplant ist derzeit, dass die USA von 2026 an in der BRD wieder Mittelstreckenwaffen mit konventionellen Sprengköpfen stationieren wollen, die weit bis nach Russland reichen. (dpa/jW)